Covid, dalla Regione Piemonte unità mobili per vaccini ai grandi eventi

Nuova iniziativa della Regione Piemonte per favorire la vaccinazione in occasione delle principali manifestazioni protagoniste del territorio.

UNITA’ MOBILI AI GRANDI EVENTI PER I NON VACCINATI

I cittadini con domicilio sanitario sul territorio piemontese che desiderano partecipare agli eventi ma non hanno il green pass perché non ancora vaccinati potranno ricevere infatti la prima dose grazie ad apposite unità mobili dedicate ai vaccini che faranno tappa in tutto il Piemonte in occasione dei grandi eventi in programma nelle prossime settimane. A coloro che aderiranno verrà effettuato contestualmente un tampone rapido gratuito che consentirà di ottenere un green pass provvisorio per poter accedere alla manifestazione.

PRIMA TAPPA: CHEESE A BRA

Si parte questo weekend con Cheese a Bra, poi nelle prossime settimane tappa anche alla Douja d’Or di Asti, alla Fiera del Tartufo bianco d’Alba, al Salone del libro e le Atp Finals di Torino, proseguendo con gli altri eventi principali del territorio piemontese. Coloro che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale potranno ricevere la prima dose di vaccino dalle ore 9 alle ore 21 recandosi presso l’Unità mobile posizionata alla Stazione ferroviaria di Bra. Più di 20 le persone già vaccinate oggi pomeriggio grazie all’iniziativa, a poche ore dal suo avvio.