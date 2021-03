Covid, da oggi il Piemonte entra in “zona rossa”: restrizioni in vigore almeno fino a Pasquetta

Da oggi il Piemonte è tornato in zona rossa. Dopo due settimane di arancione, la regione del Nord Ovest è ripiombata nel massimo livello di allerta sotto l’effetto dell’impennata nei contagi di Covid che, nelle ultime due settimane, ha visto l’indice Rt salire fino a toccare quota 1,41. Con l’aumento dei contagi è cresciuta anche la soglia d’allarme dei ricoveri ospedalieri oltre al numero (in salita) dei pazienti finiti in terapia intensiva.

LE ALTRE ZONE ROSSE DEL PIEMONTE

Il “semi-lockdown” durerà almeno fino a Pasquetta. Va detto, comunque, che prima che tutta la regione Piemonte si colorasse di rosso, il provvedimento era già stato preceduto dalla dichiarazione di 27 zone rosse locali, la prima delle quali scattata a Re, in val Vigezzo, nell’alto Piemonte; le ultime due nel Cuneese a Borgo San Dalmazzo e Boves.

MEZZA ITALIA IN ROSSO

Il Piemonte, comunque, non è solo. Quella scattata oggi è la fotografia di un’Italia metà rossa e metà arancione che dal 15 marzo e fino al prossimo 6 aprile, dovrà rispettare le nuove misure introdotte dall’ultimo decreto anti-Covid varato dal governo Draghi.

DIECI LE REGIONI AD ALTO RISCHIO

Sono, infatti, complessivamente dieci le Regioni (Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Marche, Molise, Puglia) insieme a Trento finite in zona rossa. Tutte le altre, esclusa la Sardegna che rimane in zona bianca, si sono invece colorate di arancione.

SCUOLE CHIUSE, TORNA LA DIDATTICA A DISTANZA

Ora, in virtù delle limitazioni, da oggi tutta le scuole del Piemonte sono entrate in didattica a distanza. Circostanza, questa, che stamattina ha provocato una nuova protesta, in pieno centro, a Torino, da parte di alcuni studenti, tra cui Anita e Lisa che, insieme a Emma e Adele, sono diventate un po’ le giovani studentesse simbolo della lotta contro la Dad.

LA NUOVA PROTESTA DEGLI STUDENTI CONTRO LA DAD

Le ragazze sono tornate in piazza Castello, davanti al palazzo della Regione , da dove già dalla scorsa settimana hanno ripreso a seguire le lezioni online. “L’avevamo detto che ci saremo state anche se avessero chiuso tutto. E infatti siamo qua”, ha detto Anita prima di riprendere a seguire le lezioni con il tablet.

GENITORI E PROF IN PIAZZA CON GLI STUDENTI

Agli studenti in protesta si sono aggiunti anche alcuni papà, con sedie e computer portatili, che hanno deciso di fare il loro smartworking dalla piazza. Con loro è scesa in piazza anche una insegnate, Chiara Panzieri, docente alla scuola media Matteotti. “La scuola è un bene essenziale, non solo per chi ci lavora e studia, ma perché costruisce i cittadini di domani e va chiusa per ultima”, ha sostenuto. “I miei alunni stanno perdendo qualcosa con la dad; recupereranno, ma qualcosa di incolmabile rimarrà. Loro, gli studenti, sono il nostro futuro” ha concluso la prof.

NEGOZI CHIUSI, PER BAR E RISTORANTI SOLO ASPORTO E CONSEGNE A DOMICILIO

Scuola a parte, in zona rossa la maggior parte dei negozi dovrà tenere le serrande abbassate con eccezione di alimentari, farmacie, ferramenta, lavanderie e librerie. Bar e ristoranti potranno rimanere aperti ma solo per asporto e consegne a domicilio. Chiusi anche barbieri, parrucchieri e centri estetici.