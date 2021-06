Covid, da mezzanotte il Piemonte sarà in zona bianca: Cirio firma l’ordinanza

Il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha firmato nelle scorse ore un’ordinanza che comprende tutte le riaperture possibili in Piemonte e che sarà in vigore da domani con l’avvio della zona bianca e fino al 31 luglio prossimo.

RIAPRONO PARCHI TEMATICI E SALE SCOMMESSE

Le riaperture consentite comprendono i parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie), le piscine e i centri natatori in impianti coperti, i centri benessere e termali, i centri culturali, sociali e ricreativi, le sale giochi e scommesse e le sale bingo.

SI’ A SAGRE E FIERE, APRONO LE DISCOTECHE (MA NON SI POTRA’ BALLARE)

L’elenco comprende pure le feste private anche conseguenti a cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso, le sagre e le fiere locali, le grandi manifestazioni fieristiche, i congressi e i convegni, i corsi di formazione, gli eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso. Possono riaprire anche le sale da ballo e le discoteche, ma solo per le attività di bar e ristorazione, mentre non è ancora consentito ballare.