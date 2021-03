Covid: comunità di Rivara sotto shock, muore mamma di 37 anni

Comunità a lutto a Rivara, paesino di 2.600 abitanti nel cuore del Canavese: qui, infatti, il Covid si è portato via Simona Piccolo, 37 anni, madre di una bimba di dieci. La donna era ricoverata da una decina di giorni alla clinica Eporediese di Ivrea. Purtroppo non ce l’ha fatta.

NON E’ RIUSCITA A VINCERE LA SUA BATTAGLIA

“Aveva timore del contagio e si comportava in modo sempre attento purtroppo il virus è entrato nella sua famiglia e lei non è riuscita a vincere la battaglia” ha detto il sindaco Roberto Andriollo.

PERICOLO NON VA SOTTOVALUTATO

La scomparsa della giovane madre è “la dimostrazione di quello che da tempo andiamo ripetendo: il pericolo non va sottovalutato, la malattia può essere fatale anche per i giovani” ha aggiunto il primo cittadino.

IL CORDOGLIO DEL COMUNE

I funerali della 37enne saranno celebrati domani (alle 15) nella chiesa parrocchiale di Rivara. Il Comune ha pubblicato sul proprio sito internet un lungo messaggio di cordoglio dedicato alla sua concittadina, affidato al vicesindaco Vincenzo Martino.