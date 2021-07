Covid, Cirio: “Vaccini? Dopo le decisioni del Governo richieste raddoppiate”

“Le decisioni del Governo sul Green Pass hanno avuto un effetto sulle prenotazioni per i vaccini contro il Covid, che da ieri sono raddoppiate“. Parole di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, che ha parlato della campagna vaccinale a margine di un incontro.

“Da lunedì prossimo i ragazzi in età scolare potranno vaccinarsi anche senza prenotazione in qualunque hub vaccinale – ha aggiunto il governatore -. Questo vale per la fascia di età tra i 12 e i 19 anni. Non obblighiamo nessuno, crediamo nella libertà di vaccinazione. Ma ciò corrisponde al nostro impegno di dimostrare che conviene con i fatti: oggi in Piemonte abbiamo solo tre malati in terapia intensiva, tutti e tre non vaccinati. Chi si vaccina raramente finisce in ospedale e comunque non si ammala in forma grave”.