Covid, Cirio: “Dati preoccupano, ma non sono vaccinati a doversi fermare”

“I dati preoccupano, ma quasi tutte le regioni sono d’accordo nel dire che, di fronte a possibili nuove restrizioni non debbano fermarsi i vaccinati”. Parole di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, che in mattinata ha parlato in un’intervista a Sky Tg24.

“IN PIEMONTE SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO”

“L’incremento dei positivi porterà a tanti posti letto in più occupati ed è una situazione che va quindi contenuta. Ci sono regioni che stanno peggio, altre come la nostra che hanno invece numeri sotto controllo. In ogni caso ragioneremo con i ministri ed il presidente Draghi perché questa è una scelta che va fatta insieme” – ha aggiunto il governatore -. Fermare chi ha fatto il proprio dovere vorrebbe dire far venir meno la fiducia nella campagna vaccinale e di conseguenza non rispettare la scelta dell’85% degli italiani, che credono nella scienze e nelle istituzioni del paese”.

“STAGIONE SCIISTICA DEVE RIPARTIRE”

Cirio ha anche parlato della ripartenza della stagione sciistica: “La montagna è fondamentale per noi, è il primo prodotto turistico della regione ed è fermo da troppo tempo. Bisogna aprire in sicurezza, non chiudere: io ritengo che chi si è vaccinato abbia tutto il diritto di andare a sciare. Abbiamo il Green Pass, strumento molto utile in questo caso”.