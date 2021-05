Covid, Cirio: “Aree montane del Piemonte come isole, vaccinare gli abitanti”

“Le aree montane del Piemonte sono nella stessa situazione delle isole italiane: se si ritiene giusto vaccinare gli abitanti di queste ultime, bisogna fare lo stesso anche per quelli della montagna”. Parole del governatore Alberto Cirio, intervenuto in mattinata in un confronto con dei lavoratori valsusini che hanno protestato davanti alla sede della Regione.

“CREARE BOLLE COVID-FREE PER IL TURISMO”

“Bisognerebbe creare delle bolle Covid-free per far ripartire il turismo, anche le montagne vanno considerate in condizioni di fragilità”, ha aggiunto il presidente, ribadendo la sua posizione sul fatto.

PIEMONTE IN ZONA GIALLA: “DATI SOTTO LA SOGLIA DI ALLERTA”

Cirio ha parlato anche degli ultimi dati sull’andamento dell’epidemia in Piemonte: “Siamo tornati sotto la soglia di allerta in terapia intensiva e negli altri reparti. I numeri stanno migliorando, ma c’è un lieve aumento dell’Rt da 0,78 a 0,84: è un segnale del fatto che le riaperture portano ad una risalita dei contagi, anche se sempre sotto il livello di allerta”.