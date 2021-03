Covid, cena “vietata” in casa di amici: in cinque multati dai carabinieri

Torino e il Piemonte sono in “zona rossa“, ma non manca chi, in questa fase, aggira le misure restrittive anti-Covid, organizzando cene e festini non autorizzati in casa di amici (o in qualche locale compiacente). E’ successo sabato sera in un appartamento di corso Massimo D’Azeglio a Torino.

A CENA IN CINQUE: ARRIVANO I CARABINIERI

Qui, infatti, i carabinieri del locale distaccamento dell’Arma, allertati da alcuni vicini che avevano sentito rumori e schiamazzi provenire da quell’alloggio, sono intervenuti ed hanno trovato cinque persone, non conviventi tra loro, intente a consumare una cena. Per loro, inevitabile, è scattata la multa per violazione delle misure di contenimento del Covid.

FESTA DI LAUREA NON AUTORIZZATA

Poche ore prima gli stessi carabinieri erano intervenuti, questa volta in via Tollegno, nel Quartiere Barriera Milano, dove, in un appartamento, avevano trovato 16 ragazzi, tutti studenti universitari, che avevano organizzato una festa privata di laurea senza rispettare le norme anti Covid. Anche per loro era scattata la multa.