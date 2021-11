Covid, casi in aumento ma ricoveri sotto controllo: il Piemonte “resiste” in zona bianca

Nessun rischio, almeno per il momento. Il Piemonte “resiste” in zona bianca. Lo confermano i dati diffusi dal Ministero della Salute nel consueto pre-report sull’andamento della pandemia.

CASI IN AUMENTO, RT SALE

Ebbene, cifre alla mano, nella settimana che va dal 15 al 21 novembre i nuovi casi Covid ed i focolai sono cresciuti, così come l’Rt e la percentuale di positività ai tamponi (passati rispettivamente dall’1,24 all’1,21 e dall’1 al 2 per cento). Tuttavia nessuno di questi numeri spinge il Piemonte al di sopra della soglia di rischio.

IL PIEMONTE “RESISTE” IN ZONA BIANCA

La Regione, dunque, resiste ancora, nonostante la crescita, un po’ in tutta Italia, della cosiddetta “quarta ondata” del virus. Per capirci: l’incidenza nell’ultima settimana analizzata dal Ministero, è stata di 93.86 casi ogni 100 mila abitanti, mentre il tasso di occupazione dei posti letto è sì salito ma rimanendo comunque su percentuali tra le più basse in assoluto a livello nazionale, vale a dire 4,9 per cento nelle terapie intensive e 5,7 per cento nei reparti ordinari.

VISITE A RSA E RESIDENZE SOCIO-ASSISTENZIALI

La Regione, intanto, sta cominciando a muoversi anche sul fronte delle visite nelle Rsa e nelle residenze per minori, disabili, psichiatrici e tossicodipendenti del territorio. Come già accaduto un anno fa, in vista delle festività natalizie, l’Unità di crisi dell’ente piemontese invierà a tutte le 1.800 strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali presenti sul territorio uno stock aggiuntivo di test rapidi antigenici, per garantire gratuitamente un accesso sicuro al prevedibile maggior afflusso di parenti che vorranno far visita ai loro cari.