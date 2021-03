Tutti al bar per consumare. Un vero e proprio assembramento, con persone dentro e fuori il locale. E’ quello che i carabinieri del distaccamento Pozzo Strada hanno trovato in un locale in via di Nanni, a Torino, ieri all’ora dell’aperitivo della domenica.

SANZIONATI TITOLARE E SEI CLIENTI

Inevitabile la sanzione per il titolare e sei clienti, per un totale di 2.800 euro. Il bar è stato chiuso per cinque giorni per non avere rispettato le norme anti Covid.