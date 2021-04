Covid: artigiani, commercianti, estetiste, parrucchieri e imprenditori in piazza Castello a Torino: “Ripartenza e sicurezza”

Nuova giornata di protesta, oggi a Torino, contro le misure restrittive anti-Covid. Ristoratori, imprenditori del settore moda, del wedding e del commercio, ma anche estetiste e parrucchieri provenienti un po’ da tutta la regione e numerosi artigiani e negozianti giunti nel capoluogo da Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino e dal Piemonte nord come simbolo di tutti i comparti messi in ginocchio dalla crisi sanitaria, si sono dati appuntamento, questa mattina, nella centralissima piazza Castello proprio al palazzo della giunta regionale, per urlare il proprio malcontento e chiedere “ripartenza e sicurezza“.

ALLENTARE POLITICA RESTRIZIONI

Un appello è stato lanciato a tutti i “parlamentari piemontesi” ma anche al “Governo, alla Regione Piemonte ed alla Conferenza Stato-Regioni” affinché si possa “allentare la politica delle restrizioni” e si focalizzi di più “l’attenzione su controlli, campagna vaccinale, moratorie bancarie e ristori congrui”. Lo “chiediamo anche nome delle nostre famiglie e dei nostri dipendenti”, ha detto Delio Zanzottera, segretario regionale della Cna (che ha organizzato la manifestazione).