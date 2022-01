Covid, anche un bimbo di un mese tra i ricoverati in terapia intensiva a Torino

Emergenza Covid a Torino: tra i ricoverati al momento nei reparti di terapia intensiva della città vi è anche un bambino di appena un mese, in cura nel reparto di Rianimazione del Regina Margherita.

Il piccolo, portato prima a Novara e quindi trasferito nella struttura del capoluogo piemontese il giorno di Natale, oltre a non essere ovviamente vaccinato presenta altre patologie tra le quali la presenza di un batterio che ha aggravato le sue condizioni. Condizioni che sono costantemente monitorate nel reparto diretto dalla professoressa Franca Fagioli. Complessivamente sono 12 i bambini ricoverati per Covid, tutti in regime ordinario.