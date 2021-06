Covid, al via vaccinazioni all’hub del Valentino. Cirio: “Vicini alla zona bianca” [VIDEO]

Sono iniziate questa mattina le vaccinazioni all’hub “last minute” del Valentino di Torino. A spiegare i dettagli dell’iniziativa il presidente Alberto Cirio, che in mattinata ha visitato l’hub vaccinale.

PRIME 6MILA SOMMINISTRAZIONI

Si parte questo weekend: prime 6mila somministrazioni in base alle prenotazioni effettuate in settimana. Da lunedì, quindi, adesioni riaperte sul portale www.ilpiemontetivaccina.it per il weekend successivo, dall’11 al 13 giugno. “La giornata di lunedì sarà riservata agli over60 – ha scritto il governatore – mentre da martedì e mercoledì potranno prenotare anche i cittadini delle altre fasce d’età, fino ad esaurimento dei posti disponibili”.

“VICINI ALLA ZONA BIANCA”

“Piemonte in zona bianca? Se prima era un sogno o una semplice speranza, ora è una prospettiva reale – ha detto Cirio al Valentino – . I numeri continuano ad essere buoni e adesso siamo più vicini: l’Rt è a 0.64, settimana scorsa era a 0.70. L’incidenza è sempre al di sotto dei 50 casi ogni 100mila abitanti: con questa prospettiva possiamo guardare fiduciosi alla prossima settimana”.

(video: Tonino Di Marco)