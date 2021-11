Covid a Torino: obbligo di mascherina all’aperto, ma in zone di assembramento

Torna l’obbligo di mascherina all’aperto a Torino: il sindaco Stefano Lo Russo ufficializzerà nelle prossime ore un nuovo provvedimento nella lotta al Covid per arginare la risalita dei contagi. Il provvedimento non sarà valido per tutte le zone del capoluogo piemontese, ma si focalizzerà sui luoghi di maggiore assembramento. Eccone alcuni.

IN CENTRO E NELLE VIE DELLO SHOPPING

Tra le aree interessate è previsto il centro città (Ztl), ma anche le tante vie per lo shopping, dove è previsto un maggiore affollamento anche in vista delle imminenti festività natalizie.

MERCATO E MOVIDA

I dispositivi di protezione saranno obbligatori anche nel caso di cortei, manifestazioni e nei mercati. Ulteriori dettagli dovrebbero essere comunicati nella giornata odierna: incluse, ovviamente, anche le zone della movida torinese.