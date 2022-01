Covid, 6.244 nuovi casi in Piemonte su 58.480 tamponi, 11 i decessi. Lieve incremento dei ricoveri

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 6.244 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 4.690 dopo test antigenico), pari al 10,7% di 58.480 tamponi eseguiti, di cui 50.268 antigenici. Dei 6.244 nuovi casi gli asintomatici sono 5.258 (84,2%).

LA RIPARTIZIONE DEI CASI

I casi sono così ripartiti: 4.736 screening, 1.082 contatti di caso, 426 con indagine in corso. Il totale dei positivi diventa 871.651, così suddivisi su base provinciale: 71.125 Alessandria, 40.059 Asti, 33.098 Biella, 120.027 Cuneo, 67.383 Novara, 459.407 Torino, 30.837 Vercelli, 31.534 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.254 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 13.927 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

IL NUMERO DEI RICOVERI

I ricoverati in terapia intensiva sono 125 (+ 4 rispetto a ieri). Quelli non in terapia intensiva sono 2.083 (+ 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 146.307. I tamponi diagnostici finora processati sono 14.224.811 (+58.480 rispetto a ieri).

I DECESSI DIVENTANO 12.583

Sono 11, tra i quali 2 di oggi, i decessi di persone risultate positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale diventa quindi 12.583 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1.656 Alessandria, 768 Asti, 478 Biella, 1.553 Cuneo, 1.013 Novara, 6.008 Torino, 579 Vercelli, 406 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 122 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

IL NUMERO DEI GUARITI SALE A 710.553

I pazienti guariti diventano complessivamente 710.553 (+8.578 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 60.272 Alessandria, 34.469 Asti, 26.620 Biella, 100.600 Cuneo, 58.396 Novara, 370.336 Torino, 25.219 Vercelli, 26.953 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.613 extraregione e 5.075 in fase di definizione.

OGGI VACCINATE 31.921 PERSONE

Sul fronte, invece, delle vaccinazioni sono 31.921 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 4.368 è stata somministrata la prima dose, a 3.117 la seconda, a 24.436 la terza. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.212.283 dosi, di cui 3.196.891 come seconde e 2.460.802 come terze.