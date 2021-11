Costretta su una sedia a rotelle Elisa corona il sogno e si laurea

Un sogno che si realizza è quello della giovane venariese Elisa Costantino, 22 anni, che ha raggiunto un traguardo importante, dopo anni di sacrifici e molta determinazione, si è laureata. Elisa è una ragazza con disabilità e nonostante la didattica a distanza, che l’ha costretta durante la pandemia a studiare da casa, ha completato il percorso di studio conseguendo la laurea in Scienze Politiche e Sociali, all’Università di Torino, con una tesi su “Il progetto di vita indipendente. Un’etnografia, di una politica Socio assistenziale”. «Ho scelto di portare il Progetto di Vita Indipendente come argomento di tesi – ha spiegato Elisa -, perché esso ha avuto un impatto importantissimo nella mia vita. L’ho descritto come un intervento di grande importanza per le persone disabili ma dovrebbe essere la normalità. E purtroppo in Italia siamo lontanissimi da questa normalità. Giovedì scorso, il sindaco di venaria Fabio Giulivi e la giunta comunale hanno voluto ricevere Elisa che è stata premiata con la consegna di una pergamena e con un bel mazzo di fiori. Accanto a lei c’era anche la mamma. «Elisa ha dimostrato come, con la determinazione e l’impegno, si possa raggiungere un obiettivo. Anche quelli più complicati – ha detto Giulivi -, dove le barriere non sono solo quelle architettoniche degli spazi, ma spesso barriere mentali viziate da pregiudizi. Per aver discusso la tesi su un argomento importante, Elisa può e deve essere un esempio per molti giovani che si arrendono alle prime difficoltà. Tutta la Città di Venaria le augura un futuro pieno di successi. Sicuramente incontrerà altri ostacoli nella sua carriera, né e consapevole lei per prima, ma ha dimostrato di saperli affrontare con passione e grinta».