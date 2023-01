Cospito, anarchici in presidio di fronte all’amministrazione regionale carceraria di Torino

Presidio anarchico per Cospito di fronte all’amministrazione regionale carceraria in corso Belgio. Un gruppo di manifestanti si è radunato per esprimere solidarietà all’ex leader che da 104 giorni sta portando avanti lo sciopero della fame contro il 41bis.

Caso Cospito, la precisazione del Procuratore Saluzzo

Intanto il procuratore generale Francesco Saluzzo è intervenuto per fare delle precisazioni sulla posizione processuale di Cospito. “Va corretta, in particolare, l’affermazione secondo la quale Cospito sarebbe stato condannato alla pena dell’ergastolo e che esso sarebbe caratterizzato dalla cosiddetta “ostatività” (cioè ergastolo ostativo)”, ha chiarito il magistrato di Torino. “Il signor Cospito è stato processato e condannato per una serie di reati (taluni assai gravi) e la Corte suprema di Cassazione, decidendo sui riscorsi, proposti dagli imputati e da questa Procura generale, ha respinto il ricorso dell’imputato Cospito e ha accolto il ricorso di questo PG nei confronti proprio del Cospito e di altri”.

“La Corte di cassazione – ha aggiunto Saluzzo – ha annullato, con rinvio alla Corte di Torino, la condanna per Cospito con riferimento all’episodio relativo all’attentato, realizzato con esplosivi “temporizzati”, alla Scuola Allievi Carabinieri di Fossano e lo ha riqualificato come “strage” con connotazioni e finalità politica, un reato più grave di quello originariamente ritenuto dei giudici di merito. Di conseguenza, la sentenza di condanna per tutti gli altri reati contestati a Cospito è divenuta definitiva”.

Inoltre il PG ha aggiunto: “La posizione processuale di condanna e attesa di residuo giudizio non ha nulla a che vedere con quella che viene chiamata impropriamente misura del 41 bis ordinamento penitenziario, poiché quel regime differenziato di detenzione viene applicato a soggetti dei quali si riconosca la particolare pericolosità, imputati o condannati per taluni gravi reati previsti dalla legge, e la possibilità e capacità di mantenere, pur se detenuti, collegamenti con le associazioni, mafiose terroristiche o eversive”.

Il ministro Nordio: “Il 41 bis è indispensabile”

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio: “Di fronte alla violenza non si tratta”, le sue parole in conferenza stampa riportate dall’Ansa. “L’ondata di gesti vandalici prova che il legame tra il detenuto e i suoi compagni rimane e tenderebbe a giustificare il mantenimento del 41 bis. Il trasferimento di Cospito nel carcere di Opera non è un minimo cedimento dello Stato ma il riconoscimento che una cosa è la doverosa espiazione della pena ma altro l’assoluta tutela della salute. Tutela della salute che è principio sacro e inderogabile”.

La decisione su Cospito “sarà presa dopo un maturato studio della situazione giuridica. Qualsiasi decisione sulla parte che ci compete non può e non deve ssere adottata se prima non riceviamo i pareri delle autorità giudiziarie. In questo momento storico il 41 bis penso sia indispensabile e sia necessario mantenerlo. La magistratura è sovrana, guai se il ministero influenzasse i loro pareri”.