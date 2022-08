Così si smarrisce la nostra fiducia

Un’altra stoccata alla fiducia degli italiani. Per dirla tutta, l’ennesima truffa con il reddito di cittadinanza, un milione e 400 mila euro sottratti all’erario con un sistema talmente semplice da far pensare che il danno, quando si saranno messi in fila tutti gli episodi di malaffare noti e meno noti alle cronache, possa essere gigantesco. Peggio, vergognoso in un Paese dove gli anziani, i disabili, gli ammalati gravi sono costretti a vite da cani, spesso alla soglia della povertà vera. Il segno, a leggere il meccanismo con cui una signora e suo marito con la complicità di quattro cittadini rumeni siano riusciti a far concedere l’assegno mensile a oltre 300 cittadini stranieri che in Italia non mai hanno neppure messo piede, di una burocrazia fallimentare e della più elementare mancanza di controlli, in ossequio alle faciloneria di certa politica. Come nei raggiri miliardari del “bonus 110 per cento” dove c’è chi ha fatto goga e migoga con cantieri aperti e mai iniziati, lavori fantasma e prezzi gonfiati cavalcando l’onda dei rincari delle materie prime e rubando letteralmente l’enorme cifra di 2,5 miliardi di euro. Un sistema criminale tale da mettere in crisi non solo i condomini beffati, ma anche tutto il sistema delle imprese che oggi – se oneste – rischiano il collasso. Sarebbe facile oggi, nell’incalzare della campagna elettorale, addossare tutte le responsabilità al copyright dei Cinque Stelle. E politicamente lo è, ma c’è anche una componente dello Stato, ovvero gli uffici delegati a verificare la fattibilità di certe leggi e a predisporre le opportune verifiche. In uno Stato che si rispetti non è accettabile che si conceda un contributo di cittadinanza a chi non è neppure residente in Italia. Se questo accade, e purtroppo è accaduto, non stupiamoci quando la fiducia dei cittadini verso la politica crolla. E cresce il partito degli assenteisti.

