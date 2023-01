Così l’”Associazione Diritti Negati” vuole costruire nuove reti e relazioni

L’Associazione Diritti Negati ha organizzato “Insieme è meglio”, un percorso di supporto all’invecchiamento attivo al fine di costruire un insieme di nuove relazioni e reti. Obiettivi specifici dell’iniziativa: 1) Avvicinare ai centri aggregativi persone anziane sole per aiutarle a costruirsi nuove relazioni e reti intorno a sé, cercando, in collaborazione con l’Atc, di promuovere l’iniziativa alle persone anziane residenti negli alloggi di edilizia pubblica. Si ritiene, infatti, particolarmente utile cercare di aiutare le persone anziane residenti in ambienti difficili a costruirsi nuove forme di relazione. 2) Proporre un percorso di supporto all’invecchiamento attivo che comprenda: ginnastica mentale; movimento fisico; incontri su salute e benessere (alimentazione, prevenzione etc.); proposte culturali; 3) Sviluppare la rete di collaborazione dei Centri Aggregativi perché possano diventare promotori nelle numerose iniziative culturali gratuite che soggetti pubblici e privati promuovono in Città. I prossimi incontri in calendario sono: lunedì 30 gennaio, ore 15 – Mara Antonaccio interverrà sul piacere della tavola nella terza età; lunedì 6 febbraio, ore 15 – Vittoriano Petracchini parlerà di interventi di primo soccorso; lunedì 13 febbraio, ore 15 – Mara Antonaccio interverrà sulla nutrizione nella terza, diete speciali: diabetici, ipercolesterolici…Gli incontri si svolgeranno presso la sede in via San Marino 22/A (terzo piano, telefono 351.7306952 – progetti@adnonlus.it. gradita la prenotazione). L’associazione ha già collaborato in passato con la Consulta delle Persone in difficoltà e con l’Atc per azioni di contrasto alla solitudine di persone residenti nei complessi di edilizia popolare, in particolare presso il complesso di via Biglieri. Adn è un’associazione nata nel 1999, con lo scopo di tutelare i diritti negati delle persone in difficoltà con attività di sostegno e consulenza, e supporta e incoraggia le persone svantaggiate nell’individuazione e concretizzazione dei propri diritti e doveri, per contrastare forme di discriminazione, emarginazione e solitudine cui spesso sono soggette.