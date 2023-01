Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute •• Soldi •

Nonostante la Luna contraria la giornata si profila interessante, specie per il settore sentimentale. Improvvisi coinvolgenti innamoramenti per i giovani.

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Sabato perfetto per concederti una gita fuori porta o per occuparti del tuo animale domestico.

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

E’ un’ottima giornata per dedicare le tue attenzioni alla sfera sentimentale. Anche il lavoro va bene.

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Se proverai ad affrontare con maturità i problemi personali, ritroverai presto fiducia nelle tue qualità.

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Una visione più ampia delle tue possibilità ti dà una marcia in più, sia in amore che in campo pratico.

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Le stelle lasciano prevedere una buona riuscita negli affari e tenacia nelle questioni finanziarie.

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Oggi le stelle sono complici di momenti carichi di pathos. Sai condurre a tuo vantaggio le schermaglie amorose.

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Hai una buona dose di coraggio e fermezza d’intenti per ottenere quella tranquillità interiore di cui hai esigenza.

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Amicizie e lavoro svolto in team ricevono la protezione delle stelle. Le amicizie regalano gioie inaspettate e profonde.

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Ci sono stelle che mettono una buona parola nel settore del successo, per tutto ciò che è in relazione con l’autonomia.

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

La dinamicità del cielo si riflette positivamente sul tuo comportamento che risulta amichevole con tutti.

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Reattivo e concentrato come sei, riesci a fronteggiare le situazioni più complesse. Fortuna materiale.