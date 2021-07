Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute •• Soldi •

Se sei single lasciati sedurre e accetta un invito da un corteggiatore o corteggiatrice particolarmente insistente. Non te ne pentirai.

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Ottime prospettive per il settore pratico, specie se operi in campi dove arte, bellezza e creatività sono di casa.

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

La fortuna ritorna a bussare alla tua porta. E quando parlano di fortuna le stelle intendono più denaro e più amore.

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi •

Le stelle vedono i nati sotto il segno del cancro molto sereni, carichi, vigorosi. Nel lavoro c’è la possibilità di migliorare.

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Anche le stelle di oggi ti sono amiche e ti vedono scattante, con i riflessi pronti dinamico, lucido e coerente.

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi ••

In questo periodo ti piacciono le situazioni in cui bisogna avventurarsi su nuove strade per ottenere quel che ti piace.

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

In questi ultimi giorni di luglio riesci a stabilire contatti amichevoli con tutti, a esprimere l’immaginazione.

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute ••• Soldi •••

Una soddisfacente riuscita sociale o professionale è vicina. Oggi è una giornata adatta a prenderti cura di te.

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute •• Soldi •

Ancora una giornata di gioia per tutti i nati sotto il segno del Sagittario. La vita di coppia è felice, si chiariscono malintesi.

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Per sfruttare le ore libere di questi giorni di fine mese pensa e agisci in piena libertà. Buona riuscita nei lavori di casa.

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute •• Soldi •••

La vita di relazione ti può offrire le giuste occasioni per distrarti dagli obblighi quotidiani. Fortuna materiale.

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Le stelle esaltano la sensibilità, la sensualità e il desiderio di realizzare alcuni progetti affettivi. Successo in società.