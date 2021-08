Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

In questo periodo il tuo temperamento è curioso, attivo e ottimista. Sai donare, con spontaneità, amore a chi sta al tuo fianco e tutto ti viene ampliamente ricambiato.

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Potresti essere tentato di buttare all’aria molte convinzioni e hai una certa difficoltà a cogliere le buone occasioni.

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

A chi ha il cuore libero e a chi ha deciso di prendersi un po’ di libertà, le stelle promettono incontri fantasiosi.

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

In questo periodo le cose non dovrebbero andarti male ed è un buon momento per investire tempo e denaro.

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Altalena di emozioni causata da Sole e Urano in contrasto tra loro. Prudenza alla guida.

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

In questo weekend di agosto l’influsso lunare suggerisce di fare il punto della situazione dell’andamento della tua vita.

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Oggi qualcosa potrebbe infastidirti, qualcosa che arriva proprio da un amico. Sorvola e dimentica.

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

E’ un fine settimana in cui potresti incontrare difficoltà a concentrare le iniziative suggerite dall’istinto.

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Mente lucida, intuito e creatività espressiva sono alcune qualità che le stelle ti imprimono in questi giorni di agosto.

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

L’influsso lunare del weekend invita alla trasformazione e alla rinascita. Fortuna materiale.

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Asseconda la necessità della tua anima, allontana quell’insano pessimismo e abbi fiducia nelle tue qualità.

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Esperienza e versatilità oggi ti permettono di organizzare e mettere in atto progetti di vacanza e di divertimento.