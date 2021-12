Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Le stelle sponsorizzano momenti di socievolezza, incontri felici e sensuali. Hai modo di assaporare le gioie che l’amore per il partner può farti vivere

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Con metodo, organizzazione, piccoli compromessi e una dose massiccia di prudenza tutto andrà per il verso giusto

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Guardati in giro e scoprirai che sono tanti gli occhi puntati su di te. Hai buone carte da giocare nella partita a due

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

L’influsso di oggi e domani appoggia una rinascita in grande stile. Lasciati guidare dall’istinto e non sbaglierai

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Calma e cautela sono le parole chiave della giornata. Ti sarà utile per riflettere circa gli eventi futuri

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

In arrivo due giorni con gli influssi adatti per prenderti cura di te, del tuo corpo ma anche della mente e dello spirito

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

La Luna parla d’amore e ti inducono a indugiare sui piaceri della vita, del sesso e dell’apertura verso nuovi orizzonti

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

In ambito familiare è saggio non esporti troppo per difendere un componente: lascia che si prenda le sue responsabilità

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

La tua capacità di adattamento è la carta vincente per dribblare abilmente eventuali ostacoli. Nuovi amici in vista

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

L’astro lunare mette in evidenza una certa abilità nella messa a punto di iniziative finanziaria

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Le stelle del periodo invitano a non aver paura di manifestare sentimenti in contrasto con la situazione che stai vivendo

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Se oggi ti assalgono dei dubbi per la poca convinzione delle scelte effettuate, niente paura