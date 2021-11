Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Amicizie e lavoro si intrecciano. Al lavoro conta pure sull’aiuto di persone autorevoli, ma non trascurare l’impegno e la concentrazione

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

In vista due giorni piuttosto stressanti. Gli impegni sono tanti e lo stato psicofisico ne risente

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

E’ un buon periodo per dimostrare la tua disponibilità e l’intraprendenza nella vita di società

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

La tua determinazione da maggiore efficaci alle tue proposte: approfitta di questo periodo di grande tenacia

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

La sensibilità e la generosità non ti fanno difetto. Gli amici di sempre, oggi e domani, sono il tuo punto di forza

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Niente ostacola la tua forma e per mantenerla devi solo seguire con costanza un programma di fitness adatto a te

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Hai le carte in regola per sentirti carico di entusiasmo e avere la certezza di trionfare in ogni contesto

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Nella vita di relazione tieni a freno l’instabilità del tuo umore e non addossare ad altri colpe che sono solo tue

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

La stima degli altri nei tuoi confronti cresce e i successi, se non sono già arrivati, non tarderanno

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

E’ un buon periodo per promuovere strategie per aumentare il tuo patrimonio monetario

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Nella vita di relazione e in amore stai calmo e risparmia giudizi e imposizioni. Fortuna materiale

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Nuovi incarichi di lavoro o compiti scolastici ti danno il giusto sostegno morale ed economico che stavi aspettando