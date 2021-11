Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Buone occasioni per realizzare un sogno inerente la professione. Negli ambienti lavorativi, sociale e mondani le situazioni volgono a tuo favore

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

In questo periodo la tua forma è molto buona, perciò valuta di far qualcosa che richiede un dispendio di energie

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Opportunità per il Gemelli in attesa di un’occupazione o in vena di migliorare la condizione lavorativa o scolastica

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

E’ facile avere una certa sicurezza interiore, nonostante la Luna contraria. C’è equilibrio tra dolcezza e intraprendenza

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Nonostante un Mercurio ancora avverso, oggi le tue idee sono vincenti. Vantaggi particolare per chi ha un’attività

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Le stelle sono a favore del segno e predispongono a un temperamento gioioso verso i piaceri della vita e dell’amore

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Gli influssi planetari di oggi suggeriscono di affrontare la realtà quotidiana con spirito leggero

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Brillano stelle bellissime per il segno e donano fantasia, armonia e benessere totale. Cogli i loro influssi positivi

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

C’è un fervore positivo nella tua seconda casa solare, quella associata ai beni materiali e al denaro

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Le stelle ti sostengono in tutto ciò che pensi di intraprendere. In amore la comunicazione e l’eros sono grandi punti di forza

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Martedì introspettivo. Trascorri un po’ del tuo tempo facendo il punto della situazione

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

E’ ancora una volta l’influsso lunare a mettere in primo piano i sentimenti, le amicizie e la realizzazione dei tuoi sogni