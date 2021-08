Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

La Luna è avversa ma non ti reca disturbo. Le stelle del periodo hanno deciso di conferirti una marcia in più per stare bene, ti sollecitano ad affermare la personalità.

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Ecco una giornata speciale, da dedicare agli amici, alla vita di società e alla realizzazione di un grande progetto.

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

La giornata di oggi segue il trend di ieri. Le stelle dicono di sì ai movimenti di denaro in entrata e in uscita.

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Il rapporto di coppia può raggiungere livelli di alta affinità erotica-affettiva, appagante e intrigante. Lo dicono le stelle.

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Se sei in coppia cerca di capire cosa valorizzare maggiormente in te e in lui, e che valori avete in comune.

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Prendi il coraggio a due mani ed esprimi i sentimenti a chi ti sta a cuore. Grandi energie nelle nuove conquiste.

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Gli influssi di oggi portano beneficio al lavoro, alla carriera e alle attività di vita pratica in generale.

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Le stelle di questo venerdì di agosto lasciano intravedere momenti dinamici ed emozionanti. Novità in arrivo.

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Mettiti in gioco nei vari campi dell’esistenza, non aspettare che siano gli altri a darti la possibilità di farlo.

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Sta per arrivare una novità nella tua vita: preparati ad accoglierla. Giornata di ottime protezioni.

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Concentra le tue energie sul benessere psicofisico. Ora più che mai è saggio restare fedeli al regime salutista.

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Luna, Urano e Nettuno a favore parlano soprattutto d’amore, di piaceri da condividere con chi ami e di creatività.