Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Se non l’hai ancora fatto fatti un programma di fitness che comprenda anche una tecnica di rilassamento. Via libera ai trattamenti di bellezza e ai cambi di look

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Cielo sereno per il segno del Toro. Apri il cuore alla tenerezza e alla stabilità, oltre che allo slancio passionale

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi •

Non ci sono difficoltà da affrontare in questa domenica. Sai considerare il principio di causa ed effetto

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Il tuo stato d’animo arricchito da esperienze positive ti permette di manifestare i tuoi sentimenti

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore ••• Salute ••• Soldi ••

Oggi puoi contare su una buona efficienza mentale e su un ottimo spirito collaborativo

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore •• Salute •• Soldi ••

In arrivo due giorni di ottimi influssi astrali, Luna nel segno in primis. Sei un vincente in amore e negli affari di lavoro

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

I disegni astrali di oggi e domani ti permettono di approfondire i valori e di agire con grande libertà interiore

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Ottima giornata. Allarga il tuo raggio d’azione se vuoi sviluppare nuove proposte e cercare contatti più stimolanti

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Niente da temere se sei alle prese con un viaggio di lavoro o con un progetto che richiede esperienza e collaborazione

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore •• Salute •• Soldi ••

In campo pratico sei abile nel portare avanti un progetto. Buona visione del mondo circostante

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Asseconda quel forte desiderio di rompere con il passato, di uscire dal solito giro. Fortuna materiale

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi •

Oggi niente e nessuno riesce a frenare il tuo entusiasmo. Le stelle ti consigliano di ignorare le persone negative