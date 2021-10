Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

E’ possibile che tu riceva inviti a partecipare a progetti comuni. La grande sicurezza in te, che è alla base dell’andamento del periodo, ti fa fare passi avanti

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Anche oggi ci sono delle stelle dispettose. Potresti correre il rischio di non riuscire a capire cosa è meglio per te

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Non preoccuparti se alla persona che frequenti ciò che a te piace può apparire insignificante. Prosegui nei tuoi intenti

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Momento ideale per fare il punto della situazione finanziaria che dovrebbe essere in fase di miglioramento

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Anche oggi non è una giornata di grandi favori astrali. Prudenza in ogni circostanza e in ogni settore esistenziale

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Non si escludono momenti in cui si farà strada in te il desiderio di startene in disparte

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

La curiosità e il desiderio di conoscere possono spingerti a provare nuove tecniche per farti stare bene

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Alti e bassi che destabilizzano chi è libero nella professione. Cerca di addolcire le ferite provocate dall’orgoglio

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Un’idea creativa potrebbe cambiare l’andamento della giornata lavorativa e vedere aumentare le tue risorse finanziarie

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Gli influssi lunari di oggi suggeriscono di liberarti da uno stile di vita troppo costruito o rigido

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Il consiglio delle stelle di oggi è quello di affrontare quel che non va senza alimentare inutili rancori

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Giornata produttiva per i settori lavoro, hobby, salute e benessere generale. Via libera a sport e movimento