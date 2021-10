Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

La Luna, astro sensibile e intriso di emozioni e Venere in trigono che sostiene amore e armonia, riportano in primo piano il settore affettivo. Fortuna e piaceri in amore

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Le faccende domestiche tengono occupata gran parte della giornata con dei momenti non troppo piacevoli

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Se avverti il desiderio di farti nuovi amici, basta che lo decidi ed è cosa fatta. La gente ti guarda con simpatia

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Alcuni Cancro potrebbero essere alle prese con una revisione dei conti e con quanto prodotto in passato

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Negli ultimi tempi sei molto più propenso a lanciarti in conquiste che lasciano il segno. Al lavoro vince la creatività

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

In questo periodo sei deciso più che mai a farti valere in campo professionale, sai assumerti le tue responsabilità

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Ecco una giornata in cui ti puoi divertire in compagnia del tuo amore e dei tuoi amici

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

In primo piano lavoro, carriera, immagine pubblica autorealizzazione. Hai sensibilità nel coltivare le idee

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Le buone stelle di oggi lasciano spazio solo a previsioni favorevoli. Filosofie e visioni ampie e ottimistiche

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

In campo pratico e in famiglia cerca di non pretendere troppo da te stesso e da chi collabora o vive con te

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Le stelle sono propizie per chi vuole impostare iniziative di lavoro e di studio, per progettare nuovi spazi

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Grazie al bel cielo astrale di oggi potresti proprio sentirti soddisfatto, sicuro di te e ottimista. Chi ti sta vicino ti vuole bene