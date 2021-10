Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

In ogni contesto prediligi l’onestà, la chiarezza. Meglio non dare spazio a situazioni ambigue perchè rischiano di venire alla luce creando scompiglio e reali difficoltà

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

L’attività lavorativa segna una fase di espansione, l’immagine sociale è ben illuminata

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Lascia perdere sospetti e dubbi sulla fedeltà di partner, parenti o collaboratori. Fortuna materiale

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Nella professione e nello studio, se non ti senti soddisfatto, datti da fare per migliorare quello che non ti piace

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Se il partner non abita nella tua città, tanto meglio. Avrai anche la buona occasione di muoverti un po’

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

La serenità della mente oggi aiuta a superare eventuali difficoltà del cuore. Prudenza alla guida

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Oggi gran parte dei nati sotto il segno della Bilancia possono essere nervosi e distratti

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

E’ un buon periodo per proporre a chi opera e collabora con te la tua linea d’azione. I compagni ideali sono i Bilancia

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Frena almeno per un po’ la corsa verso il successo e gli impegni vari, per raccogliere energie

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Evita prove di studio impegnative se non ti senti pronto. Oggi sei a rischio di una defaillance mentale

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Le previsioni per oggi seguono il trend di quelle di ieri. Lasciati aiutare a dare una svolta al settore esistenziale

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

La dissonanza di Venere oggi potrebbe interferire con il tuo buonumore e con il tuo spirito creativo