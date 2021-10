Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Organizzati al meglio per migliorare la tua vita di società, magari cercando la complicità o la semplice compagnia delle persone che ami, familiari compresi

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Le stelle di questa domenica di ottobre incrementano la voglia di fare e di ottimizzare il tuo tempo

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi •

Gli influssi di Sole e Mercurio donano una buona componente di creatività espressiva per sistemare molte cose

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

In amore potresti avvertire il desiderio di scoprire alcuni segreti del partner, indagando nel suo passato

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore ••• Salute ••• Soldi ••

Le splendide configurazioni astrali di oggi rilanciano dialogo e buoni sentimenti in ogni settore esistenziale

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Ostacoli di lieve entità possono turbare i rapporti associativi, i contatti di lavoro e la tua storia d’amore di sempre

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

L’influsso delle stelle può aiutarti a portare a termine un progetto di espansione. Fortuna materiale

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Le stelle indicano la possibilità di trovare una cura definitiva a un malessere cronico, a una stagnante situazione di vita

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Luna e Venere in contrasto fanno scendere le quotazioni amorose di molti Sagittario, specie se in coppia con Gemelli

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Per mantenerti in forma è saggio non limitarti a qualche esercizio ginnico: fai un bel programma di fitness

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute •• Soldi ••

E’ una domenica da trascorrere all’insegna dei buoni sentimenti, del piacere, del divertimento e della scoperta

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi •

E’ possibile che oggi emerga un problema con un familiare o partner sentimentale un po’ egoista