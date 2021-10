Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Per non cadere in una trappola professionale evita ogni atteggiamento competitivo. Riuscirai così a destreggiarti meglio tra i tuoi numerosi impegni

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Appoggi importanti nel lavoro, ambizioni al galoppo realizzazione di un sogno professionale

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Le stelle ti vedono brillante e pronto a superare le prove che il destino vuole mettere sulla tua strada

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Chi ti ama vuole più attenzioni da parte tua, ma tu oggi sembri più attratto dalle novità che dal calore affettivo del partner

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Se non sei soddisfatto di quello che stai facendo, metti da parte le perplessità e fissa una svolta professionale

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Se sei in coppia niente di meglio di un incontro romantico per suggellare una unione. Buone occasioni per chi viaggia

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Per non creare disguidi tieni a freno l’impulsività in famiglia e nell’ambiente di lavoro

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Se desideri che la persona che ti sta a cuore si esprima più profondamente con te, cerca di migliorare il dialogo

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Il notevole apporto di vigore fisico e mentale ti conferma sul podio dei favoriti delle stelle in campo professionale

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Oggi ci sono tante buone stelle per il segno ma anche alcuni dispetti da sopportare. Istinti di ribellione e conflitti

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Le piccole avversità odierne non devono toglierti il buonumore. Non permettere a nessuno di offuscare il tuo ottimismo

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

I benefici influssi di tante stelle promettono successo nelle conquiste sociali ed esperienze amorose interessanti