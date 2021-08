Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute •• Soldi •

Massima espansione, intelletto lucido, intuizioni profonde, per il prossimo weekend potresti regalarti un breve viaggio in una città d’arte.

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Luna e Marte ti rendono sensibile ed energico. Il tutto si traduce in una giornata all’insegna di piaceri amorosi.

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Ottimi influssi per il settore delle risorse di tipo immediato, denaro compreso. Imposta attentamente la sfera finanziaria.

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi •

Avventure e piaceri momentanei per chi ha deciso di stare con gente conosciuta in vacanza.

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Hai una buona lucidità mentale per far luce su eventuali segreti e per archiviare il passato. Successo nello sport.

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi ••

In arrivo due giorni speciali per i rapporti di amicizia, per progetti e sperimentazioni di ogni genere.

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Ottimismo e forte senso del piacere per la scoperta e per la vita agevolano ogni tipo di attività.

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute ••• Soldi •••

Momenti carichi di passionalità e amore non aspettano che te. Non limitare il desiderio, ascolta la voce del cuore.

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute •• Soldi •

Decisamente meglio la giornata odierna che vede l’avvicinarsi di influssi ideali per fare un deciso cambiamento.

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Hai trovato la difesa giusta e sai mantenere alto il tono dell’umore. Attrazioni fisiche e mentali con Cancro e Vergine.

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Oggi e domani sono i giorni migliori per impostare la quotidianità in modo piacevole, all’insegna di un hobby.

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Buone energie per rinverdire un rapporto di coppia velato dalla routine o dalle incomprensioni sorte nei giorni scorsi.