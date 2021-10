Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Visto il periodo delicato è da persona saggia essere cauti e attenti prima di intraprendere movimenti finanziari che hanno un alto margine di rischio

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Individuare i nemici nascosti, le persone che stanno facendo il doppio gioco alle tue spalle non è facile, ma possibile

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

La Luna in dodicesima casa potrebbe aiutarti a mettere la parola fine a una grande prova che hai dovuto superare

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

In ambito professionale è facile per te muoverti e intrattenere pubbliche relazioni. In amore riscopri il valore del dialogo

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Tra oggi e domani potresti essere costretto a prendere le distanze da un problema che ti sta a cuore

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Utilizza le buone energie planetarie per dare corpo ai tuoi progetti, ai tuoi sogni, compreso quello di cambiare casa

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Svolte che riguardano il cambiamento dell’assetto finanziario per chi lavora in proprio

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Se hai deciso di prenderti un po’ di libertà dal menage abituale le stelle non ti negano incontri intriganti

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Oggi e domani sono giorni senza particolari eventi astrali. La Luna brilla nella casa del benessere e del tempo libero

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

In questo giovedì in amore e nelle relazioni interpersonali in generale, la tua carica emotiva scioglie qualsiasi nodo

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Lieve calo del trend positivo. Oggi e domani ti risulterà difficile il confronto quotidiano con chi ti vive accanto

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Contatti, attività, rapporti di amicizia e brevi viaggi danno le soddisfazioni che attendevi