Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Oggi potresti essere un po’ stanco e nervoso, ma i buoni supporti di Giove, Saturno e Venere fanno in modo di donarti delle energie speciali

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Le influenze del Plenilunio danno l’input per dire addio al passato, a un ex, a falsi amici

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Le stelle annunciano un successo professionale o privato grazie all’intervento e all’aiuto concreto di amici

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Il desiderio di affermarti in campo professionale ti spinge a caricarti di impegni. In amore e in famiglia modera la gelosia

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

L’influsso della Luna Piena accentua la tua originalità, lo spirito d’iniziativa, la curiosità e la voglia di nuove esperienze

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Esprimi i tuoi reali desideri, porta a termine progetti di rinnovamento o metamorfosi costruttive iniziati mesi fa

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

La giornata non è delle più tranquille e rilassate, ma in generale in questo periodo le stelle ti conferiscono fiducia in te

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Sì alle cure estetiche che vuoi, a sport e attività praticate con costanza per mantenerti in forma. Molto bene il lavoro

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Oggi dovresti proprio avere un benefico, euforico e spontaneo atteggiamento verso la vita. Fortuna materiale

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

E’ probabile che oggi alcuni nativi Capricorno debbano dedicarsi alle questioni o alle faccende domestiche

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Ti attende una giornata ricca di eventi mondani e sociali ai quali non rinuncerai

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Imposta al meglio la vita quotidiana e il tuo tempo, oltre alle faccende finanziare. Lascia spazio ai sentimenti