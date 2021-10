Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Saggezza, ottimismo e creatività: sono i doni delle stelle di oggi. Se desideri realizzare qualcosa che ti sta a cuore non lasciarti frenare dalle esitazioni

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Forse non tutti Toro hanno risolto le varie questioni ma di certo riescono a vederle con nitidezza

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Cogli il lato positivo delle cose, accetta eventuali sfide, viaggia, approfondisci. La sfera sentimentale è ricca di fantasie

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Stelle strepitose illuminano la tua casa del successo, della carriera e dell’immagine pubblica. Interessanti novità

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Le stelle di oggi e domani ti vogliono donare un mix di energie positive. Viaggi ben riusciti

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Se tra oggi e domani ti si presenta l’opportunità di ampliare gli orizzonti culturali, accetta quello che ti si offre

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Questa è una giornata perfetta per fare qualcosa di significativo. Lasciati guidare dai desideri, dalle emozioni

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Nel lavoro puoi esprimere la tua capacità di adattamento alle difficoltà del momento. Oggi pensa al tuo benessere

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Per oggi e domani ci sono le stelle ideali per vivere bene e in armonia e per incontrare la donna o l’uomo dei tuoi sogni

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Potresti ritrovarti a lavorare con una persona con la quale, in passato, sei stato coinvolto emotivamente

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

La bontà delle stelle e il buon andamento della quotidianità ti forniscono un’immensa soddisfazione

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Non sorvolare sui dettagli, approfondisci e cura ogni minino particolare. E’ un’operazione necessaria