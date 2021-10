Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Se ti va di approfittare dell’influsso lunare del weekend che favorisce l’introspezione, chiarisci con te stesso ciò che veramente vuoi dalla vita e agisci

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Successo nelle attività intellettuali, in società e nella vita mondana. E’ un weekend tutto da sfruttare: vietato essere pigri

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

In questo weekend ascesa professionale, autoaffermazione, capacità di realizzazione sono in primo piano

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Il tuo mondo interiore è in ebollizione. Nuovi orizzonti ti attraggono verso campi finora sconosciuti

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Sii realista ma non farti tormentare da angosce infondate. Esprimi senza preoccupazione il tuo punto di vista

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Anche se Luna, Venere e Nettuno sono dispettosi, non è questo il momento di soffocare la parte creativa di te

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Se hai preso qualche chilo, le stelle consigliano di adottare un regime alimentare disintossicante

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Vivi la relazione d’amore con la leggerezza tipica della fase iniziale dell’innamoramento

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Sfodera la dolcezza per far fronte a eventuali problemi familiari o sentimentali che potrebbero presentarsi

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Almeno per oggi e domani non pensare al lavoro, settore in cui le tue aspettative dovrebbero essere realizzate

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

La Luna del weekend illumina la tua casa delle risorse di tipo immediato. Prestiti agevolati, denaro in arrivo

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Metti da parte le ansie e dichiara apertamente i tuoi veri sentimenti, specie se hai da poco una storia d’amore