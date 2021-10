Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Il contrasto tra Luna e Mercurio segna momenti faticosi dal punto di vista dell’intelletto e delle emozioni. Massima concentrazione nello studio

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

In ogni ambiente che frequenti, dall’ufficio alla scuola, lascia emergere chiaramente la tua disponibilità

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

In arrivo due giorni perfetti per rinnovarsi nel profondo. Avverti sempre più spesso il desiderio di esplorare

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

La convivenza nell’ambiente di lavoro o a scuola oggi richiede notevoli sforzi di adattamento

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Trova il tempo, oltre che per lavorare, per fare il punto della situazione nei settori salute, hobby e per divertirti

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

La Luna di oggi e domani mette in risalto i piaceri legati alla vita affettiva, ai figli, alla creatività e allo svago

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Luna si scontra con il tuo Mercurio e procura sviste e contrattempi. Ma tu ora sai usare al meglio le tue qualità

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

C’è un grande interesse in te per tutto ciò che è costruttivo oltre che originale. Questi punti ti portano al successo

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Se aspetti una risposta inerente a una domanda di lavoro, ci sono buone probabilità che ne arrivi una affermativa

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Una breve fuga dalla realtà ti aiuterà a ritrovare le tue molteplici energie e a schiarirti le idee oggi confuse

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Nel tuo cielo di oggi e domani brilla una Luna che invita a un momento di introspezione

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Potresti decidere di trascorrere questo martedì con le persone che non vedi spesso perchè vivono lontane da te