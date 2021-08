Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute •• Soldi •

Non accenna a diminuire il trend positivo. Le stelle sollecitano l’aspirazione a esprimere i tuoi desideri, anche i più intimi con un atteggiamento deciso e sicuro.

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Utilizza nel migliore dei modi le energie donate da Venere e Marte in trigono che invitano a pensare all’amore.

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

E’ saggio non basarsi sul parere di altri per scegliere chi frequentare. Oggi più che mai, puoi decidere con la tua testa.

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi •

Desideroso e disponibile ad aiutare gli altri, ti senti appagato da questo tuo voler fare del bene. Fortuna materiale.

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Popolarità tra gli amici che ti vogliono bene e che ti sono vicini anche quando non ti vedono sereno.

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi ••

Oggi puoi contare sullo spirito di iniziativa, sulla creatività che ti permettono di muoverti nel miglior modo possibile.

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Avventure e piaceri momentanei per chi ha deciso di stare con gente conosciuta da poco.

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute ••• Soldi •••

Da segnalare per alcuni nativi un fastidioso conflitto tra la capacità di capire e la capacità di volere.

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute •• Soldi •

In questi giorni fai un po’ di fatica, soprattutto fisica. Impara a fermarti in tempo quando senti che le forze vengono meno.

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Che tu sia al lavoro o in vacanza hai energia da vendere. Bando alla pigrizia: datti da fare per mantenerti in forma.

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Vivi l’amore con semplicità, senza elucubrazioni mentali. Fortuna materiale.

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Oggi devi superare eventuali difficoltà, stare concentrato sulle cose da fare e soffocare istinti di ribellione.