Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

La Luna dei primi due giorni di ottobre parla d’amore, eros, svaghi, creatività e figli. Possibilità di fare confusione o smarrire oggetti importanti

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

In questi giorni puoi constatare che anche la famiglia sa darti delle gioie inaspettate. Fortuna materiale

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Gli influssi dei primi due giorni del mese sono positivi e indicano che è possibile coniugare novità e rinnovamento

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Sii superiore a un collega che cerca di confonderti. In amore attenzione a non ferire il partner con parole offensive

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Per oggi niente acquisti straordinari e non tentare la fortuna al gioco: sarebbe una perdita di tempo e di risorse

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Se hai deciso di trascorrere la giornata a rimuginare su fatti che appartengono al passato, sbagli! Guarda avanti

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

La Luna dei primi due giorni di ottobre illumina la tua undicesima casa solare (relazioni sociali e amicizie)

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Insistere per avere ragione non porta grandi risultati: per costruire un dialogo serve comprensione e pazienza

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Sei versatile ma fermo su alcuni principi. E fai bene a non rinnegare i valori etici a cui tieni

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Nel settore dell’intelletto non ti resta che mantenere un basso profilo se non vuoi incorrere in gaffe

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Se vuoi imbastire una storia d’amore, lima gli spigoli del tuo carattere apparentemente accondiscendente

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

In arrivo due giorni adatti a prenderti cura di te, del tuo benessere generale e delle attività del tempo libero