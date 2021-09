Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Preso da mille interessi forse stai trascurando partner sentimentale e famiglia. Al lavoro non prendere prese di posizione troppo rigide

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

I pianeti ben disposti sono pochi ma sufficienti a conferirti abilità nella ricerca di nuovi stimoli e solidi interessi

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

In arrivo due giorni ideali per ottimizzare il tuo tempo, incrementare le entrate di denaro, per prenderti cura dei tuoi beni

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Luna, Venere e Nettuno parlano d’amore e per molti nativi Cancro potrebbero presentarsi occasioni speciali

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Approfitta dell’influsso lunare per organizzare o riorganizzare la tua vita. Le stelle potrebbero renderti un po’ confuso

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

L’amore, la complicità e la fantasia rendono luminoso questo mercoledì e ti fanno apprezzare il lato migliore delle vita

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Tieni sotto controllo la parte più aspra e depressa della tua personalità e quella voglia di mandare tutti a quel paese

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

L’amore segue una marcia trionfale. La creatività in tutte le sue sfumature raggiunge livelli degni di nota

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Si prevedono situazioni felici e semplicemente proficue. Oggi puoi ottenere buoni risultati in ogni contesto esistenziale

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Nonostante la Luna contraria al segno oggi le previsioni per amore e amicizia sono ottime grazie a Venere e Urano

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

L’esperienza e la sicurezza nelle tue doti professionali, oggi assicurano un’ottima riuscita nella carriera

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Luna, Venere e Nettuno permettono di rendere più bella l’intesa del rapporto di coppia e rendono abili i single