Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Se da tempo attendi un ritocco allo stipendio potresti fare la richiesta ai tuoi superiori proprio oggi o domani. Fortuna materiale

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Prenditi cura del tuo partner facendogli un regalo a sorpresa. Le tensioni sono quasi scontate con Scorpione e Leone

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Se hai in mente di avviare un progetto, datti da fare. E’ un periodo molto stimolante, perfetto per prendere decisioni

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Il tuo umore ritorna buono e favorisce il nascere di nuove collaborazioni d’affari e amicizie private. Gradite sorprese

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Per quanto riguarda l’attività usa tutta le diplomazia in tuo possesso per trattare con clienti e collaboratori

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Lavoro e contatti stanno andando verso una direzione favorevole. Coltiva al meglio le pubbliche relazioni

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Fiero e vitale come sei, riesci a fronteggiare anche le situazioni più complesse. Hai la buona sorte dalla tua parte

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Se vuoi diventare una persona all’apice del successo hai bisogno di qualche consiglio e di una guida sicura

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Oggi e domani puoi ottenere vantaggi da una pianificazione degli obiettivi sia nel campo del tempo libero che del lavoro

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Amicizie e persone influenti ti sostengono con fatti concreti. Convivenze amorose degni di nota se fai coppia con Toro

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Non è una grande giornata dal punto di vista delle stelle. Lasciati guidare dalla parte più allegra che sta dentro di te

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Sai attirare la simpatia di chi ti piace e anche di chi ti serve per centrare alcuni obiettivi