Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Mercurio ostico ti confonde le idee: meglio non esporsi con discorsi, esami e colloqui. Lasciti trasportare dagli eventi invece di provocarli: otterrai molto di più

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Non dimenticarti che la riservatezza è d’obbligo con certe persone. Meglio evitare di fidarti di gente che non conosci

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Le stelle ti amano e ti mettono nella condizione ideale per ottenere il meglio dalla vita sentimentale

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Incontrollabili attacchi di malumore e scarsa socievolezza oscurano il cielo dell’amore. Calmati e fai valere la ragione

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

L’appoggio di un amico ti aiuta a contrastare l’ostilità di una persona che cerca di opporsi alla tua ascesa personale

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Ancora stelle ideali per rigenerarti, per migliorare, per investire bene il tuo tempo al fine di migliorare la quotidianità

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

E’ sempre difficile affrontare una situazione conflittuale in modo diplomatico. In amore sono possibili dei contrasti

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Molto bene il tono dell’umore, nonostante Giove ostico provochi spesso della fasi di pessimismo

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Fai attenzione a non incrinare una storia valida e ben collaudata per un innamoramento passeggero

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Gli scontri planetari di oggi fanno crescere in te un istinto di ribellione, un rifiuto totale ad accettare limiti e imposizioni

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Per sdrammatizzare sensazioni che ti disturbano è sufficiente reagire con un sano individualismo

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Se è la qualità del tuo tempo che non ti soddisfa attivati per migliorare le tue condizioni di vita