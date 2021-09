Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Oggi puoi contare su un evento spalleggiato dalla buona sorte per finire un lavoro iniziato tempo fa, in modo da dare il via a un nuovo progetto

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Giornata ideale per dare inizio a relazioni utili alla professione e per consolidare una storia d’amore nata in vacanza

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi •

Da oggi a martedì i riflettori delle stelle sono puntati su lavoro, carriera, immagine pubblica e autorealizzazione

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Oggi chi ha il cuore libero ha facili occasioni per incontrare una persona in grado di cambiare le sorti della giornata

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore ••• Salute ••• Soldi ••

Non mancano le occasioni oggi per riconciliarti con il partner di sempre e scoprire che vi unisce un sentimento profondo

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Hai modo di soffermarti con piacere su un evento allettante, originale, riguardante l’ambito privato

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

E’ il momento ideale per valutare i rapporti interpersonali e prenderti cura di te e del tuo mondo cognitivo

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Le stelle sono di buon auspicio per la sfera sentimentale, per l’amore passionale: asseconda i loro input

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Domenica serena che ha buone chance per scorrere all’insegna dell’amicizia e della complicità con le persone che ami

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Metti un po’ di fantasia nell’esecuzione delle tue mansioni pratiche. Non tutto può essere programmato

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Da oggi le stelle mettono in primo piano il settore delle risorse di tipo immediato, come il denaro e il tuo tempo

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi •

Luna e Nettuno nel segno in ottimo accordo con Venere, Urano e Plutone offrono uno slancio straordinario all’amore