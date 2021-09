Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Luna, Giove e Saturno ti sono amici e ti invitano a sintonizzarti meglio sui tuoi progetti che ora non sembrano proprio impossibili. Limita l’impulsività

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Archivia il passato e goditi il presente. Farà bene a te e a chi ti vive accanto ogni giorno

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Cerca di concretizzare i progetti di avanzamento professionale affidandoti proprio ai concetti innovativi che hai in mente

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Se in passato hai subito torti o delusioni, è giunto il momento di dire basta. Basta con le recriminazioni

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Per non incorrere in liti e malumori difficili da sanare, impara a dimenticare i presunti torti subiti

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

L’influsso lunare di oggi e domani suggerisce di prendersi cura di benessere, forma, hobby e animali domestici

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Ti potresti trovare coinvolto in una relazione in cui le affinità erotiche giocano un ruolo importante

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Oggi potresti risentire di una certa instabilità emotiva, apprensione per problemi legati anche alla vita di coppia

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

La tua agenda si infittisce di nuovi amici o semplici, interessanti conoscenze. Speciali intese con persone dell’Acquario

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Oggi ci sono gli influssi ideali per occuparti di denaro e risorse personali. Sì a un acquisto importante

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Oggi le stelle ti amano e ti punzecchiano al tempo stesso. Prudenza nel denaro e alla guida

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Fermezza e incisività consentono di metterti in vista e ottenere i giusti riconoscimenti professionali ed economici