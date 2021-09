Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Giovedì di superlavoro, ma molto stimolante per l’ambizione. Oggi le stelle ti vedono pronto e preparato per portare a termine un compito professionale

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Buone prospettive per creare un team professionale saldo ed efficiente, per riprendere a essere funzionante mentalmente

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Ancora una buona giornata per rigenerarsi, trasformarsi, rinnovare personalità e quotidianità e migliorare

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Sono possibili clamorose liti tra innamorati che non permettono la piena felicità. Sì a un check-up completo

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Gli influssi astrali oggi spingono a incanalare le energie fisiche e mentali in campo operativo

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Oggi ti aspettano interessanti scoperte su di te e sulla tua vita amorosa. Se sei single non mancano le occasioni

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

La Luna in Acquario in ottimo accordo con Marte nel tuo segno lascia prevedere una serata very hot

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Il trend positivo di ieri continua a manifestarsi anche oggi. Predisponi il cuore a ricevere e offrire un sentimento vero

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

La positività di Mercurio e Marte ti conferiscono un’accurata applicazione nei metodi di lavoro, di studio e nelle ricerche

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Ci sono favori degni di nota in questo giovedì di metà mese. Puoi dormire sonni tranquilli

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

L’isolamento e la monotonia devono rimanere fuori dalla tua vita: difendi la tua privacy senza innalzare muraglie

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

I benevoli influssi astrali di oggi ti aiutano a valorizzare la tua storia d’amore con maggiore comprensione e sensibilità