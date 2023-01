Cosa dicono gli astri

ARIETE

(21 marzo-20 aprile)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Sei felice, tanto da lasciar emergere i sentimenti più belli, pronto a riversarli sulla persona amata. Buone occasioni per approfondire una conoscenza.

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Se sei in coppia fissa da tempo, oggi e domani potresti non essere soddisfatto dell’andamento della vita a due.

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi •

Fai attenzione alla falsità di una persona che sembra gentile con te, perchè potrebbe avere progetti diversi dai tuoi.

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Non dare ascolto a voci insistenti, a pettegolezzi sul tuo lui o la tua lei, perchè si tratta di invidia nei tuoi confronti.

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore ••• Salute ••• Soldi ••

Se in famiglia qualcuno ti chiede di prestare attenzione alla vita domestica, non prenderlo come un rimprovero.

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Nonostante alcune stelle avverse al segno, i tuoi desideri oggi si possono realizzare. Nuovi amici.

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Oggi i tuoi pensieri tendono a fossilizzarsi su esperienze negative e il talento personale non viene sollecitato.

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Momenti di chiusura e scarsa socievolezza in amore. Tutta colpa di Venere e Urano. Serata di meditazione.

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore •• Salute ••• Soldi •

L’influsso lunare ti sostiene e rafforza i rapporti interpersonali, promuove contatti e rapporti di amicizia.

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Approfitta del tempo libero per dedicarti a interessi diversi dal solito, come la famiglia o la vita sociale.

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute •• Soldi ••

I favori astrali ora scarseggiano. Momenti di chiusura e scarsa socievolezza un po’ in tanti settori. Sorridi alla vita.

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi •

Per indirizzare i tuoi progetti conta su un mix di forze creative e ponderate. Prudenza alla guida.