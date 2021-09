Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Oggi è una giornata in cui è bene dare una mano al destino a favorirti, perchè ci sono in vista degli eventi interessanti. Valuta l’ipotesi di lavorare per conto tuo

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Al lavori non temi la fatica: anche quando il gioco si fa duro, in questi giorni tu sai dare il meglio

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Molti Gemelli oscillano tra nervosismo e improvvise retromarce nella tenerezza. Fortuna materiale

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Puoi contare sul buon uso che sai fare delle tue qualità, come la creatività e l’essere conciliante

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Giornata interessante sotto molti aspetti. Se i tuoi sogni non si realizzano subito come vorresti, non scalpitare e aspetta

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Giornata piuttosto nervosa e confusa, una delle poche del mese. Prudenza nei movimenti e nelle pratiche sportive

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Disinvoltura, apertura e buona disponibilità verso gli altri agevolano i contatti, il commercio e gli studi

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Al lavoro e a scuola susciti buone impressioni per la professionalità, la creatività e l’ottima concentrazione

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

E’ una giornata fortunata, ma anche confusa e nervosa, con Sole Marte e Nettuno che rendono instabile l’equilibrio

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Le armonie astrali di oggi propongono un martedì da dedicare alle gioie della vita, in particolare quelle dell’amore

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Buone energie nel settore sentimentale. Sai esternare con le parole i buoni sentimenti che nutri verso partner e amici

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Delicatezze è la parola d’ordine per non rovinare relazioni finora buone. Successo nel lavoro.