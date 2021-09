Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

Poche regole da seguire per arrivare a un successo che insegui e che meriti davvero. Dai anima e corpo alle sensazioni e arriverai presto a tradurle in realtà

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Accetta il presente senza desideri irragionevoli e godi delle gioie che possono darti le piccole cose

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

L’ambizione in campo professionale si traduce in difesa dei tuoi beni materiali. Giornate perfette per prenderti cura di te

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Venere oggi diventa una stella alleata e inaugura la stagione dell’amore. E’ previsto un bel trasporto emotivo

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Flessione del trend positivo degli ultimi giorni. Possibili dissapori in famiglia o con il partner di sempre

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Ogni decisione presa oggi darà esiti soddisfacenti molto presto, anche oggi stesso. In amore aleggia un clima gioioso

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Progetti ambiziosi si fanno strada nei campi del lavoro e delle finanze. Fortuna materiale

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Forse dovrai decidere di fare una rinuncia per il bene della tua relazione o forse dire no a una proposta di lavoro

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Al lavoro e a scuola ci sono tanti buoni motivi per ottenere un successo. L’influsso lunare di oggi invita a meditare

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Venere e Marte in sintonia promettono incontri attraenti e proficue conoscenze durante viaggi ed eventi artistici

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Per superare i contrasti lascia perdere antiche questioni spinose e bandisci dal tuo animo sentimenti di vendetta

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Oggi e domani gli influssi astrali spingono ad allargare gli orizzonti esistenziali e professionali