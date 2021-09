Cosa dicono gli astri

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute ••• Soldi •

E’ splendidamente illuminata la tua sesta casa (salute, hobby, lavoro svolto a dipendenza, animali domestici). Sì alle cure estetiche

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore • Salute •• Soldi •••

Splendido martedì di settembre, perfetto per chi ha deciso di dare una svolta alla vita sentimentale

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Tante le energie positive che si riflettono sul segno. Molto alto il livello di socievolezza, sensibilità e creatività

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Le stelle che brillano nella tua terza casa solare indicano tenacia costruttiva, originalità e grandi prove di amicizia

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Se è la qualità del tuo tempo e della tua vita che ti sta più a cuore, allora attivati per migliorarle

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Sole e Luna nel segno si uniscono e formano il Novilunio. Quale occasione migliore per dare inizio a un nuovo progetto

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi •••

Che si tratti di lavoro, di un viaggio di piacere o dell’amore, le stelle ti forniscono stimoli di un certo livello

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Giornata dinamica, costruttiva, di grande espansione e belle prove di amicizia. Buone notizie anche sul piano sentimentale

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi •

Il meraviglioso e proficuo aspetto delle stelle indica una massiccia dose di ottimismo e fortuna materiale. Approfittane

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Le stelle rendono ogni tipo di attività più scorrevole e portano occasioni per allargare gli orizzonti professionali

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Questo primo martedì di settembre è ideale per rinnovarti e, se ti va, di produrre qualche cambiamento

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

E’ la giornata ideale per chiudere rapporti sterili e dare il via a progetti di un certo valore, in sintonia con i tuoi desideri